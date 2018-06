später lesen Ed Sheeran singt doch: „Auf Schalke“ statt in Düsseldorf Teilen

Twittern







Der britische Superstar Ed Sheeran wird nach dem geplatzten Konzert in Düsseldorf nach Gelsenkirchen ausweichen. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. In der Veltins Arena sind zwei Konzerte am 22. und 23. Juli geplant. dpa