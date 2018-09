später lesen Durch „Bezaubernde Jeannie“ bekannt - Bill Daily gestorben Teilen

Twittern







Der amerikanische Schauspieler Bill Daily, der in der Hit-Serie „Bezaubernde Jeannie“ mitspielte, ist tot. Wie der Sender CNN unter Berufung auf Dailys Sohn berichtete, ist der Schauspieler in seinem Haus in Santa Fe im US-Staat New Mexico gestorben. dpa