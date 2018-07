später lesen Dürrefolgen für Landwirtschaft am Mittwoch im Kabinett Teilen

Die Bundesregierung will sich in der Kabinettssitzung am kommenden Mittwoch mit den Auswirkungen der Dürre auf die Landwirtschaft befassen. Das teilte Bundesagrarministerin Julia Klöckner in Berlin mit. dpa