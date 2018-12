später lesen Dreiköpfige Familie stirbt bei Generatordefekt in Tschechien Teilen

Eine dreiköpfige Familie ist in ihrem Bauernhaus in Tschechien erstickt. Wie die Polizei mitteilte, wurde als Unglücksursache ein Defekt an einem Generator zur Stromerzeugung in dem alleinstehenden Haus in Cirkvice östlich von Prag vermutet.