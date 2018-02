später lesen Drei weitere Leichen nach Beben in Taiwan gefunden Teilen

Wenige Tage nach dem schweren Erdbeben in Taiwan haben Rettungskräfte aus den Trümmern eines teilweise eingestürzten Hochhauses drei weitere Leichen geborgen. Damit stieg die Zahl der Toten auf 15. Die Suche nach zwei Vermissten wurde nach einem erneuten Beben der Stärke 4,3 vorübergehend unterbrochen. Seit dem Erdbeben der Stärke 6,0 am Dienstabend gab es in der Region bis Samstagnachmittag mehr als 280 Nachbeben. Die Mehrzahl der Toten, darunter auch Chinesen und Kanadier, wurde aus den Trümmern des „Yunmen Cuiti Building“ in Hualien geborgen. dpa