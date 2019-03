später lesen Drei Tote nach Schüssen in Utrechter Straßenbahn Teilen

Twittern







Terroranschlag oder Beziehungstat: Ein 37-jähriger Mann soll in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht am Morgen drei Menschen erschossen haben. Fünf weitere Fahrgäste wurden verletzt, drei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand. dpa