Drei Tage vergebliche Suche im Wald nach Rebecca

Seit drei Tagen sucht die Berliner Polizei inzwischen in einem Wald in Brandenburg nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Doch auch der Großeinsatz am Samstag blieb ohne Erfolg. Erneut hatte eine Hundertschaft den Wald bei Kummersdorf südöstlich von Berlin durchkämmt. dpa