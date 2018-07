später lesen Drei Schwerverletzte nach Explosion in Geschäftsgebäude - Teilen

Bei einer Explosion in einem Geschäftsgebäude in Berlin sind am Morgen drei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. dpa