später lesen Drei Menschen an Berliner S-Bahnhof verletzt Teilen

Twittern







Ein Unbekannter hat an einem S-Bahnhof in Berlin drei Menschen verletzt, eine Mordkommission ermittelt. Zwei Männer seien am Samstagmorgen schwer und eine Frau leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. dpa