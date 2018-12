später lesen Drei Frauen in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt Teilen

Drei Frauen sind in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Angriffe am Abend in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis von demselben Täter begangen wurden, teilte die Polizei mit. dpa