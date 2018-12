später lesen Drei Elvis-Ampeln in Friedberg - Hüftschwung bei Grün Teilen

Der „King of Rock'n'Roll“ gibt in Friedberg den Weg frei: Seit dieser Woche zeigen gleich drei Fußgängerampeln in der mittelhessischen Stadt den Umriss von Elvis Presley, rund um den Elvis-Presley-Platz. dpa