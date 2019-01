später lesen Dreh der TV-Serie „Babylon Berlin“ - 500 Komparsen gesucht Teilen

Henker, Gangster und Priester gesucht: Die historischen Krimiserie „Babylon Berlin“ geht weiter - und für Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen werden dafür bald massig Komparsen benötigt. Wie die Castingagentur Eick am Montag mitteilte, sind für die dritte Staffel des TV-Epos im Frühjahr 2019 Filmaufnahmen in Köln, Bonn, Düren, Solingen und Krefeld geplant. dpa