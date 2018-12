später lesen Dortmund 2:0 in Monaco - Schalke 1:0 gegen Moskau Teilen

Borussia Dortmund zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League ein. Der BVB gewann mit 2:0 bei AS Monaco und sicherte sich damit Rang eins in der Gruppe A. Die Tore erzielte Raphael Guerreiro in der 15. und 88. Minute. dpa