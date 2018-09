später lesen Dopingverdacht gegen Boxweltmeister Charr - WM-Kampf abgesagt Teilen

Twittern







Nach einem Dopingverdacht ist der WM-Kampf von Boxweltmeister Manuel Charr am 29. September in Köln gegen Fres Oquendo aus Puerto Rico geplatzt. Nach Angaben seines Managements habe die Voluntary Anti-Doping Association bei einer freiwilligen Trainingskontrolle des in Köln lebenden Syrers „zwei auffällige Stoffe“ gefunden. dpa