später lesen Donnersmarck&Co. im Oscar-Hauptquartier gefeiert Teilen

Twittern







Probelauf für die Oscar-Gala am Sonntag: Die Anwärter für den Auslands-Oscar, darunter Florian Henckel von Donnersmarck und Alfonso Cuarón, wurden im Hauptquartier der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gefeiert. dpa