Die harte Gangart der USA in der Iran-Politik wird zunehmend zur Belastung für die deutsche Wirtschaft. In den ersten fünf Monaten 2018 sanken die deutschen Exporte um vier Prozent, der Trend halte an, wie DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ sagte. dpa