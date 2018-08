später lesen Diakonie fordert Entlastung Alleinerziehender Teilen

Die Diakonie Deutschland fordert eine Entlastung der Alleinerziehenden in Deutschland. „Die Gruppe der Alleinerziehenden ist von sozialen Risiken am meisten betroffen“, sagte Maria Loheide, Diakonie-Vorstand Sozialpolitik, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. dpa