später lesen DFB-Chef: Keine schnelle Entscheidung über Löw-Zukunft Teilen

Twittern







Die Entscheidung über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw soll erst in den kommenden Tagen fallen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat sich DFB-Präsident Reinhard Grindel noch in der Nacht nach dem WM-K.o. mit Löw in einem Gespräch auf eine weitere Bedenkzeit geeinigt. dpa