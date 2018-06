später lesen DFB-Auswahl will gegen Südkorea ins WM-Achtelfinale einziehen Teilen

Twittern







Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will heute den Einzug in das WM-Achtelfinale perfekt machen. Nach dem emotionalen Sieg in letzter Minute gegen Schweden soll in Kasan gegen Südkorea ein weiterer Erfolg her. dpa