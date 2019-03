später lesen DFB-Auswahl startet mit 3:2 in den Niederlanden in EM-Quali Teilen

Twittern







Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem 3:2-Erfolg in den Niederlanden in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 gestartet. Nico Schulz erzielte in Amsterdam in der 90. Minute den Siegtreffer. dpa