Mit Reden von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus endet heute der Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Angesichts desaströser Umfragewerte wird erwartet, dass beide die Union vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen in diesem Monat zu Geschlossenheit aufrufen. dpa