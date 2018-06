später lesen Aus der Traum Deutschland scheitert erstmals in der Vorrunde einer WM FOTO: dpa / Ina Fassbender FOTO: dpa / Ina Fassbender Teilen

Twittern







Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft gescheitert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw unterlag in Kasan mit 0:2 gegen Südkorea. Von dpa