später lesen Deutschland nimmt Kontakt mit Tunesien wegen Sami A. auf Teilen

Twittern







Die Bundesregierung will den Fall des abgeschobenen Gefährders Sami A. mit Tunesien besprechen. Das Innenministerium habe die deutsche Botschaft in Tunis gebeten, Kontakt mit den dortigen Behörden aufzunehmen, „um amtliche Informationen zu erlangen“, so eine Sprecherin. dpa