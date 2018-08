später lesen Deutschland erhöht Gelder für Palästinenserhilfswerk der UN Teilen

Die Bundesregierung will ihre Unterstützung für das unter der Politik von US-Präsident Donald Trump leidende Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen noch einmal deutlich aufstocken. Wie aus einem Schreiben von Bundesaußenminister Heiko Maas an seine EU-Kollegen hervorgeht, wird derzeit die „Bereitstellung weiterer Mittel in substanzieller Höhe“ vorbereitet. dpa