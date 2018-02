später lesen Deutsches Team wieder mit Medaillenchancen Teilen

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit zweimal Gold hat die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang auch heute gute Chancen auf Medaillen. Rodler Felix Loch geht als Führender nach zwei Läufen in die beiden letzten Durchgänge und hat beste Aussichten, zum dritten Mal Einzel-Gold zu gewinnen. In der alpinen Ski-Abfahrt rechnet sich Thomas Dreßen nach seinem Kitzbühel-Sieg einiges aus. Auch Eisschnellläufer Patrick Beckert ist nach starker Vorleistung im Weltcup nicht chancenlos über 5000 Meter. dpa