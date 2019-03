später lesen Deutscher Mars-Maulwurf hängt nach 30 Zentimetern fest Teilen

Bei seinem Einsatz auf dem Mars hat sich der in Deutschland entwickelte Marsmaulwurf festgegraben. Der Roboter HP3 habe sich 30 Zentimeter in die Tiefe gehämmert, schrieb der Leiter des Experiments, Tilman Spohn von der DLR, in einem Blog. dpa