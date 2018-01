später lesen Deutscher Botschafter spricht mit türkischem Verteidigungsminister Teilen

Der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, will heute mit dem türkischen Verteidigungsminister Nurettin Canikli über die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz sprechen. Dabei werde es auch darum gehen, „wie der türkische Einsatz dort ausgestaltet ist“, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr, in Berlin. Es dürfte also auch um die Bilder gehen, die den Einsatz von „Leopard 2“-Kampfpanzern aus deutscher Produktion zeigen. Deutschland hat dem Nato-Partner Türkei zwischen 2006 und 2011 354 „Leopard 2A4“ geliefert. dpa