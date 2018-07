später lesen Deutsche Video-Assis Zwayer und Borsch bei Belgien gegen Japan Teilen

Nach dem kniffligen Einsatz beim Sieg von Gastgeber Russland gegen Spanien kommen die Unparteiischen Felix Zwayer und Mark Borsch im WM-Achtelfinale direkt wieder als Video-Assistenten zum Zug. Der Berliner Zwayer ist Chef des Videoteams bei der Partie Belgien gegen Japan am Montag in Rostow am Don. dpa