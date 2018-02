später lesen Deutsche Fed-Cup-Damen liegen gegen Weißrussland zurück Teilen

Trotz einer starken Leistung hat Tatjana Maria zum Auftakt des Fed-Cup-Duells in Weißrussland eine Überraschung verpasst. Die deutsche Nummer eins musste sich in Minsk in der Erstrunden-Partie Aryna Sabalenka mit 6:4, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Im zweiten Tennis-Einzel trifft Fed-Cup-Debütantin Antonia Lottner auf die weißrussische Spitzenspielerin Alexandra Sasnowitsch. Nach den Absagen von unter anderen Angelique Kerber und Julia Görges ist die Mannschaft des neuen Teamchefs Jens Gerlach beim Vorjahresfinalisten klarer Außenseiter. dpa