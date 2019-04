später lesen Demos gegen „Mietenwahnsinn“ - Diskussion über Enteignungen Teilen

In großen Städten steigen die Mieten in atemberaubenden Tempo. Gegen diesen „Mietenwahnsinn“ gehen bundesweit Tausende auf die Straße. Demonstrationen sind in Berlin, München, Mannheim, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Leipzig und Dresden angemeldet. dpa