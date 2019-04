später lesen Demonstration und Volksbegehren gegen hohe Mieten starten Teilen

In Berlin haben sich Tausende auf dem Alexanderplatz versammelt, um gegen steigende Mieten zu protestieren. Am Rande der Demonstration sammelten Menschen in bunten Westen Unterschriften für das Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. dpa