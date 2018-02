später lesen Dax zum Börsenschluss bei Fünfmonatstief Teilen

Die schwache Tendenz an der Wall Street hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Flucht getrieben. Der Dax sackte im späten Handel zeitweise um mehr als 3 Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang September 2017. Letztlich verlor der Leitindex 2,62 Prozent auf 12 260,29 Zähler. Der Euro zeigte sich etwas tiefer bei 1,2237 US-Dollar. dpa