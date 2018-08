später lesen Darmkeim-Infektionen bei Babys in Italien - Frühchen stirbt Teilen

Twittern







In Italien haben sich mehrere Neugeborene mit einem gefährlichen Darmkeim infiziert. Ein Frühchen sei bereits am Dienstag an der Infektion mit dem Bakterium Serratia marcescens in einem Krankenhaus in Brescia gestorben. dpa