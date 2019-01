später lesen Daniel Brühl verpasst Golden Globe Teilen

Schauspieler Daniel Brühl ist bei der Verleihung der Golden Globes erneut leer ausgegangen. Der 40-Jährige war für seine Rolle in der Krimiserie „The Alienist“ im Rennen. Den Preis in der Kategorie als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie gewann aber Darren Criss für seine Rolle in „The Assassination of Gianni Versace“. dpa