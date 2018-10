später lesen CSU will schnelle Regierungsbildung Teilen

Twittern







Erst nach einer tiefgreifenden Analyse will die CSU die notwendigen Konsequenzen aus ihre schmerzhafte Pleite bei der Landtagswahl ziehen. Zunächst solle aber die Regierungsbildung in Bayern abgewartet werden, sagte Parteichef Horst Seehofer nach Beratungen des CSU-Vorstands in München. dpa