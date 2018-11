später lesen CSU wartet auf den Fahrplan für Ende von Seehofers Amtszeit Teilen

Twittern







Die CSU steht unmittelbar vor einer Zäsur: CSU-Chef Horst Seehofer will morgen den Fahrplan für das Ende seiner Amtszeit bekannt geben. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume in München an. dpa