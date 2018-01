später lesen CSU: SPD sollte beim Familiennachzug zum Ergebnis stehen Teilen

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat die SPD aufgefordert, sich zum ausgehandelten Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge zu bekennen. Eines der Probleme der SPD sei, dass man sich einerseits auf etwas einige, Teile der Partei damit dann aber nicht zufrieden seien, sagte Herrmann im ZDF-„Morgenmagazin“. Wenn man etwas vereinbare, dann müsse man anschließend auch mit Überzeugung dazu stehen und es so vertreten. Wenn man es immer wieder in Frage stelle, sei das für eine künftige Regierung nicht einfach, so Herrmann. dpa