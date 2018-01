später lesen CSU bleibt vor Klausur hart bei Asylpolitik Teilen

Nach dem ersten Abtasten in Berlin verbreiteten Union und SPD etwas Zuversicht. Doch vor den Sondierungen am Sonntag trifft sich heute die CSU zur Winterklausur. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rief vorab die SPD zur Bescheidenheit auf. Eine „20-Prozent-Partei“ könne nicht 100 Prozent ihrer Ziele umsetzen, sagte Dobrindt. Die CSU-Bundestagsabgeordneten wollen sich im oberbayerischen Kloster Seeon für die Berliner Sondierungen und das Landtagswahljahr in Bayern rüsten. dpa