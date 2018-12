später lesen CNN-Büros in New York nach Bombendrohung evakuiert - Falscher Alarm Teilen

Die Büros und Studios des US-Senders CNN in New York sind wegen einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden. Alle Mitarbeiter verließen den CNN-Sitz, der sich im Gebäude Time Warner Center am Columbus Circle in Manhattan befindet, wie CNN mitteilte. dpa