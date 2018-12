später lesen Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land Teilen

Weihnachten im Heiligen Land: Die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem ist am Nachmittag am zentralen Krippenplatz in Bethlehem angekommen. Zahlreiche Gläubige empfingen die Fahrzeugkolonne, die vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, zu Fuß angeführt wurde. dpa