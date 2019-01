später lesen Chinas „Chang'e 4“: Erste Landung auf Mond-Rückseite geglückt Teilen

China hat als erstes Land der Welt eine Raumsonde auf die Rückseite des Mondes gebracht. Die unbemannte Sonde „Chang'e 4“ landete am frühen Morgen am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Mondes. dpa