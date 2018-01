später lesen China schweigt zu Absturz von Militärmaschine Teilen

Einen Tag nach dem Absturz einer chinesischen Militärmaschine auf einem Trainingsflug in Südwestchina hüllt sich das Verteidigungsministerium in Peking weiter in Schweigen über die Opferzahl. „Wir haben keine Neuigkeiten zu berichten“, sagte ein Sprecher in Peking auf Anfrage. So blieb weiter unklar, ob nur die Piloten oder auch Militärpersonal an Bord waren. Auch die Ursache blieb offen. Das relativ große Flugzeug war gestern im Kreis Suiyang in der Provinz Guizhou abgestürzt. dpa