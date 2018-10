später lesen Champions League: Hoffenheim weiter sieglos, Bayern gewinnen Teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim wartet in der Champions League weiter auf den ersten Sieg. Gegen Olympique Lyon hieß es am Ende 3:3. Andrej Kramaric traf doppelt in der 33. und 46. Minute, den 3:3-Ausgleich für 1899 erzielte Joelinton erst in der Nachspielzeit. dpa