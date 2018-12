später lesen CDU und Grüne einigen sich in Hessen auf Koalitionsvertrag Teilen

CDU und Grüne wollen ihr Regierungsbündnis in Hessen fortsetzen. Nach über elfstündigen Verhandlungen einigten sich beide Parteien am frühen Mittwochmorgen auf einen neuen Koalitionsvertrag. Das gemeinsame Papier soll morgen in Wiesbaden präsentiert werden. dpa