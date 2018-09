später lesen CDU-Innenexperte fordert von BfV-Präsident Maaßen Aufklärung Teilen

Twittern







Der CDU-Innenexperte Stephan Harbarth hat von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in der Diskussion über das Ausmaß der fremdenfeindlichen Übergriffe in Chemnitz Aufklärung über dessen Zweifel an der Authentizität entsprechender Videos verlangt. dpa