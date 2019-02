später lesen CDU-Energieexperte kritisiert Klimaschutzgesetz von Schulze Teilen

Twittern







Aus der Union kommt weiter scharfe Kritik am geplanten Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze. „Klimaschutz kann so nicht funktionieren“, sagte der CDU-Energieexperte Jens Koeppen der dpa in Berlin. dpa