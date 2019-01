„Das galt für alle Vorsitzende der CDU und das wird auch für mich gelten“, sagte Kramp-Karrenbauer der „Welt am Sonntag“. Die CDU-Spitze beginnt am Abend in Potsdam ihre zweitägige Klausur und will dort unter anderem ihren Kurs für die Europawahl und die Landtagswahlen in diesem Jahr abstecken.