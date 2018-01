später lesen BVB-Profi Bartra wechselt zu Betis Sevilla Teilen

Twittern







Fußball-Profi Marc Bartra vom Bundesligisten Borussia Dortmund wechselt mit sofortiger Wirkung zu Real Betis Sevilla in die erste spanische Liga. Das teilte der BVB am späten Abend mit. Laut „Kicker“ müssen die Andalusier für den 13-maligen spanischen Nationalspieler 10,5 Millionen Euro an den BVB überweisen. Der Verein teilte mit, er habe in den Ablöseverhandlungen „großes Entgegenkommen“ gezeigt. Erst am Montag hatte Bartra in Dortmund als Zeuge im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Bus ausgesagt, bei dem er am 11. April 2017 schwer am Arm verletzt worden war. dpa