Immer mehr Restaurants in Deutschland können sich mit Sternen des Guide Michelin schmücken. In der in Berlin vorgestellten Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers werden 309 Gourmet-Restaurants aufgeführt, neun mehr als im Vorjahr. dpa