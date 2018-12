später lesen Bundesregierung will Eltern bei Medienerziehung helfen Teilen

Die Bundesregierung will Eltern beim Thema digitale Medien in der Erziehung unterstützen. „Ein gesunder Umgang mit digitalen Medien braucht klare Regeln“, sagte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler in Berlin. dpa